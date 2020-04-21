Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев продолжил составлять свой футбольный алфавит. В сегодняшнем посте зашла речь о букве «Е», на которую экс-защитник «Спартака» и «Локомотива» назвал «еврокубки».

«Буква «Е» в моем футбольной алфавите — это еврокубки, — написал Евсеев в Instagram. — Обожаю осень. Было очень приятное время для игроков: мы меньше тренировались, больше играли. Сезон тогда заканчивался в середине ноября, но клубы, которые участвовали в еврокубках, играли до 10 декабря.

Зимы тогда были не чета нынешним. Мы уезжали тренироваться заграницу, в тёплые края. Продлевали футбольный год.

Да и начинали его раньше. Немало было случаев, когда мои «Спартак» и «Локомотив» проходили сильные клубы, выходили из сильных групп в весеннюю стадию. Что приводило к скомканному началу сезона: еврокубки стартовали раньше чемпионата и мы готовились по укорочённой программе.

Лига чемпионов всегда дарила незабываемые эмоции. Особенно когда ты выходишь на матч с топ-клубом, против топ-игроков. Таких игр в карьере было немало, но лучшим для себя считаю матч с «Интером». «Локомотив» разорвал итальянского гранда 3:0. А я отдал две голевых передачи.

Мы вышли в плей-офф Лиги чемпионов, из группы с «Интером», лондонским «Арсеналом» и киевским «Динамо». Но потом против «Монако» нас засудили. Первую игры дома мы выиграли, но судья не пустил «Локомотив» в четвертьфинал".