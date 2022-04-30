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Малафеев назвал Сергеева лучшим игроком чемпионского матча «Зенита» с «Локомотивом»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу сине-бело-голубых над «Локомотивом» (3:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

— Игра Михаила Кержакова в начале первого тайма слегка настораживала, был пропущен быстрый гол. Связываете ли вы это с волнением от мыслей о возможном чемпионстве?
— Не думаю, что на Мишу давил тот факт, что это матч за чемпионство. Он опытный голкипер, который точно не обращает внимание на важность матча. Я уверен, что он в каждой игре играет отдает всего себя на поле. Давайте всё сведём к обычной случайности, которая случилась с Мишей в этой игре.

— Кто для вас MVP сегодняшнего матча?
— Приятным напором и желанием забить выделялся Сергеев. В целом по такой игре все выглядели хорошо. «Локомотив» давал играть, — сказал Малафеев «СЭ».

За три тура до конца сезона-2021/2022 «Зенит» стал чемпионом России в четвертый раз подряд.

Вячеслав Малафеев
Иван Сергеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
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 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
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16
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