Малафеев назвал Сергеева лучшим игроком чемпионского матча «Зенита» с «Локомотивом»

Экс-вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал корреспонденту «СЭ» победу сине-бело-голубых над «Локомотивом» (3:1) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

— Игра Михаила Кержакова в начале первого тайма слегка настораживала, был пропущен быстрый гол. Связываете ли вы это с волнением от мыслей о возможном чемпионстве?

— Не думаю, что на Мишу давил тот факт, что это матч за чемпионство. Он опытный голкипер, который точно не обращает внимание на важность матча. Я уверен, что он в каждой игре играет отдает всего себя на поле. Давайте всё сведём к обычной случайности, которая случилась с Мишей в этой игре.

— Кто для вас MVP сегодняшнего матча?

— Приятным напором и желанием забить выделялся Сергеев. В целом по такой игре все выглядели хорошо. «Локомотив» давал играть, — сказал Малафеев «СЭ».

За три тура до конца сезона-2021/2022 «Зенит» стал чемпионом России в четвертый раз подряд.