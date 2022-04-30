Ломбертс считает, что «Зенит» заслужил победу в РПЛ

Экс-защитник «Зенита» Николас Ломбертс назвал заслуженной победу команды в Тинькофф чемпионате России.

«Конечно, поздравления тренерам, потому что это четвертое чемпионство подряд. Это большое достижение, такое первый раз случилось в истории «Зенита», великолепное представление. Я хотел бы поздравить каждого в клубе. Это великолепное достижение.

Да, «Зенит» был лучше других клубов в этом сезоне, сегодня это лучшая команда лиги, уже четыре года подряд так. «Зенит» заслужил победу в чемпионате России, другие команды не были так сильны. Поэтому заслуженное четвертое чемпионство", — сказал Ломбертс.

«Зенит» победил «Локомотив» в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России. Клуб гарантировал себе чемпионский титул по итогам сезона-2021/22. Команда Сергея Семака набрала 61 очко и стала недосягаема для идущего вторым «Динамо».