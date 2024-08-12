Колосков: «Ничья в матче «Динамо» с «Зенитом» была бы справедливым результатом»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Зенита» над «Динамо» (1:0) в 4-м туре чемпионата России.

Единственный гол в прошедшем матче забил Максим Глушенков с передачи Педро.

«Динамо» очень неплохо смотрелось в этой встрече, но, конечно, не хватает качества игры. «Зенит» превосходил «Динамо» в таком важном компоненте, как точность передач. У футболистов «Динамо» было очень много ошибок и в развитии атаки, но особенно много — в завершении. Динамовцам надо прибавлять в этом компоненте.

«Динамо» в поисках своей игры, но они играли хорошо, в современный футбол. Могли увезти ничью, что, с моей точки зрения, было бы справедливым результатом», — приводит слова Колоскова Metaratings.ru.

После четырех туров «Зенит» лидирует в таблице РПЛ, набрав максимальные 12 очков. «Динамо» располагается на второй строчке с девятью баллами.

В следующем матче внутреннего первенства сине-бело-голубые сыграют в гостях с «Химками» 18 августа, а «Динамо» днем ранее примет «Крылья Советов».