"Все время были болевые ощущения". Хавбек "Спартака" Игнатов - о травме

Полузащитник "Спартака" Михаил Игнатов заявил, что получил травму перед матчем 18-го тура премьер-лиги против "Краснодара" (1:1). 18-летний спортсмен добавил, что вернулся в общую группу и готовится к субботнему дерби с ЦСКА.

- Я получил травму перед игрой с "Краснодаром", - сказал Игнатов в интервью youtube-каналу "Supporters Group". - И месяц примерно в одном месте были боли. Сначала приводящая мышца болела, а потом - передняя часть бедра. Я пробовал тренироваться в общей группе, но травма повторялась. Все время были болевые ощущения. Поработал последнюю неделю - они были минимальными. А сейчас занимаюсь в общей группе и готовлюсь к дерби.

"Спартак" занимает 5-е место в турнирной таблице, имея в активе 36 очков. ЦСКА с 37 баллами располагается на 4-й строчке.

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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