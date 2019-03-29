18:33 | Футбол — РПЛ

"Все должно быть нормально". Черевченко - о матче с "Крыльями"

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Главный тренер "Арсенала" Игорь Черевченко перед матчем 21-го тура премьер-лиги против "Крыльев Советов" заявил, что у его команды все должно быть нормально. 

- У нас есть небольшие пробемы, - сказал Черевченко в эфире канала "Матч Премьер". - Нормально должно все быть. Какая разница, скоько в обойме человек? Все могут выйти  на любую игру.

"Крылья Советов" занимают 11-е место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. "Арсенал" с 27 баллами располагается на 9-й строчке - "канониры" провели на матч больше.

Крылья Советов - Арсенал Т

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