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Сегодня, 23:06

Антон Митрюшкин: «Молодость — главное оружие «Локо», у нас собралась дерзкая банда»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин поделился мнением о результатах команды. Железнодорожники выиграли 7 матчей подряд во всех турнирах.

«Когда приходил в «Локомотив», понимал, что это большой клуб. Мне говорили до перехода: «Зачем туда? Почему?» — сейчас, думаю, таких вопросов не возникает. Уже всем понятно, что в «Локомотиве» собралась дерзкая банда, которая бьется в каждом матче и выгрызает результат.

Молодость — главное оружие «Локомотива». Мы боремся в каждом микроэпизоде — это отличает команду. Хватит ли этого запала на весь сезон? Надеюсь на это. Кубковые игры как раз и нужны для того, чтобы вся команда была в тонусе. На эти матчи, как правило, выходят игроки, которым надо доказывать, что они — часть команды и готовы выдерживать конкуренцию», — приводит слова Митрюшкина «РБ Спорт».

28 августа «Локомотив» дома разгромил «Химки» (4:0) в матче группового этапа FONBET Кубка России.

Источник: РБ Спорт
Антон Митрюшкин
ФК Локомотив (Москва)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Локомотив 6 5 0 1 15-7 15
2
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
3
 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
4
 Динамо 6 4 0 2 9-4 12
5
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
6
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
7
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
8
 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9
 Кр. Советов 6 2 0 4 6-12 6
10
 Пари НН 6 2 0 4 6-12 6
11
 Химки 6 1 3 2 9-11 6
12
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
13
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
15
 Ахмат 6 0 4 2 4-10 4
16
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
Результаты / календарь
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30 тур
31.08 15:00
Химки – ЦСКА
 - : -
31.08 17:30
Пари НН – Зенит
 - : -
31.08 19:45
Спартак – Рубин
 - : -
31.08 20:00
Ахмат – Акрон
 - : -
1.09 15:00
Оренбург – Динамо
 - : -
1.09 17:30
Кр. Советов – Динамо Мх
 - : -
1.09 19:45
Локомотив – Краснодар
 - : -
1.09 20:00
Ростов – Факел
 - : -
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ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
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