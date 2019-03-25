Врач Академии "Динамо" спас жизнь человеку во время авиарейса

Павел Ковалев, врач Академии "Динамо", спас жизнь человеку, которому стало плохо во время полета. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

"В самолете, выполнявшем рейс Краснодар – Москва, произошла чрезвычайная ситуация, в которой понадобился врач – стало плохо мужчине, потерял сознание. По громкой связи объявили, что нужен доктор, и Павел Ковалев, летевший с командой 2003 г.р., вызвался помочь, - говорится в сообщении. - Как оказалось, у мужчины проблемы с сердцем. Динамовский специалист сработал лучшим образом: померил давление и пульс, дал пару таблеток. В итоге, состояние пациента стабилизировалось, но весь полет Павел не отходил от него и был всегда наготове предпринимать более серьезные меры. Мы гордимся, что в Академии работают такие квалифицированные специалисты, готовые прийти на помощь в любой ситуации!"

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