"Возможны все варианты". Влашич - о своем будущем

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич заявил, что будет определяться со своим будущим после молодежного чемпионата Европы. Права на 21-летнего хорвата принадлежат "Эвертону".

- До конца чемпионата России еще 10 туров, также мне предстоит молодежный чемпионат Европы, - приводит слова Влашича Net.hr. - После этого я пойму, останусь ли в ЦСКА или уйду. Возможны все варианты. Я выберу тот, который будет лучше для меня, клуба и моего дальнейшего развития.

В России длинная зимняя пауза - во время нее теряется ритм игры. Я хочу выйти на тот пик формы, который был у меня осенью. Мы боремся за титул в России.

Сложно сравнить чемпионат России и АПЛ. Сейчас я являюсь игроком ЦСКА. Очень доволен, что перешел в этот клуб. Это одно из лучших решений в моей жизни. Я играю по 90 минут в каждом матче - хочу, чтобы это продолжалось.

В текущем сезоне Влашич провел 23 матча за ЦСКА, забил 7 голов и отдал 6 результативных передач.

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