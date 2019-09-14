«Волк запряг лошадь». «Тамбов» продолжает подогревать интерес к матчу с ЦСКА

«Тамбов» в преддверии матча 9-го тура чемпионата России против ЦСКА анонсировал встречу видео, в котором по сюжету волк запрягает лошадь.

— Впервые «Тамбов» встретился с ЦСКА задолго до наших дней... Мы в Тамбове долго запрягаем. Зато потом быстро едем, — говорится в видеоролике.

Напомним, ранее «Тамбов» подготовил к встрече с ЦСКА афишу «Свой среди чужих, чужой среди своих».