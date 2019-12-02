Влашич признан лучшим игроком ЦСКА в ноябре

Болельщики ЦСКА признали полузащитника Николу Влашича лучшим игроком ноября, сообщается в официальном Twitter армейцев.

Он принял участие в пяти матчах армейцев в ноябре и забил два гола — в ворота «Зенита» и «Крыльев Советов». По итогам голосования среди поклонников армейцев, которое проходило на официальном сайте клуба, Никола набрал 38 процентов голосов. Вторым стал Игорь Акинфеев (28%), третьим — Мариу Фернандес (8%).

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