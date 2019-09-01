Владислав Радимов: «Семак может выводить «Зенит» на пик к старту Лиги чемпионов»
Бывший капитан «Зенита», главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что петербуржцы не находятся в кризисе. По его мнению, рулевой первой команды Сергей Семак может специально готовить команду к старту Лиги чемпионов.
— Никакого кризиса нет. О таком могут говорить только журналисты, — цитирует RT Радимова. — Я не исключаю, что Сергей Семак осознанно выстраивал предсезонную подготовку команды с прицелом на то, что его игроки начнут выходить на пик формы к старту в Лиге чемпионов. Таким образом, в первый день осени петербуржцы могут играть на порядок лучше, чем летом.
Сегодня «Зенит» проведет матч 8-го тура РПЛ против «Спартака». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.
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https://russian.rt.com/sport/news/664092-radimov-zenit-krizis-podgotovka