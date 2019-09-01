Владислав Радимов: «Семак может выводить «Зенит» на пик к старту Лиги чемпионов»

Бывший капитан «Зенита», главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов считает, что петербуржцы не находятся в кризисе. По его мнению, рулевой первой команды Сергей Семак может специально готовить команду к старту Лиги чемпионов.

— Никакого кризиса нет. О таком могут говорить только журналисты, — цитирует RT Радимова. — Я не исключаю, что Сергей Семак осознанно выстраивал предсезонную подготовку команды с прицелом на то, что его игроки начнут выходить на пик формы к старту в Лиге чемпионов. Таким образом, в первый день осени петербуржцы могут играть на порядок лучше, чем летом.

Сегодня «Зенит» проведет матч 8-го тура РПЛ против «Спартака». Игра начнется в 19.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Зенит»