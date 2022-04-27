Экс-игрок ЦСКА Масалитин высказался о возможном уходе полузащитника Ахметова

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин рассказал, что думает о возможном уходе полузащитника Ильзата Ахметова из московского клуба.

Сегодня, 27 апреля, сообщалось, что футболист летом может перейти в «Краснодар».

«Надо смотреть, что будет происходить дальше: смогут ли выступать иностранцы. Если с иностранцами не получится, то можно попробовать рассмотреть эту кандидатуру. В последнее время он не играет, и он не так много пользы принёс в период пребывания в ЦСКА. Может, не в той позиции его использовали, но он не раскрылся в ЦСКА. Понятно, что он молодой, но ему необходима игровая практика. Возможно, куда-то и уйдет», — цитирует Масалитина «Чемпионат».