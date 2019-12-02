Владимир Хашиг: «Марьянович не уходит из «Краснодара»

Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал ситуацию с главным тренером академии клуба Александром Марьяновичем. Ранее появилась информация о его увольнении, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Марьянович в клубе, и скоро все будет понятно для общественности. Это просто другая форма сотрудничества, он не уходит. Все нормально.