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Владимир Хашиг: «Марьянович не уходит из «Краснодара»

14:53
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Генеральный директор «Краснодара» Владимир Хашиг прокомментировал ситуацию с главным тренером академии клуба Александром Марьяновичем. Ранее появилась информация о его увольнении, передает из Краснодара корреспондент «СЭ» Екатерина Потапова.

— Марьянович в клубе, и скоро все будет понятно для общественности. Это просто другая форма сотрудничества, он не уходит. Все нормально.

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