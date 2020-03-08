Владимир Федотов: «Сочи» некогда долго грустить"

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов поделился ожиданиями от матча 21-го тура Тинкофф-чемпионата России против «Урала». По его словам, команда уже забыла поражение в предыдущем туре от «Арсенала» (1:2). В той игре сочинцы пропустили второй мяч на пятой добавленной минуте.

— Было неприятно, — сказал Федотов в эфире «Матч премьер». — Мы доминировали, создавали моменты, имели стопроцентные шансы, могли повести в счете, и эта нелепость нанесла серьезный удар. Но некогда долго грустить, мы должны приступить к работе и провести реабилитацию.

— На острие будет играть Заболотный, а Кокорин опустится ниже?

— Игра покажет.