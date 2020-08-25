Владимир Федотов: «Попов хромает, слышен какой-то хруст»

Главный тренер «Сочи» Владимир Федотов после завершения матча 5-го тура Тинькофф чемпионата России против «Тамбова» (1:0) рассказал о состоянии полузащитника Ивелина Попова, который получил травму, выйдя на замену.

— Не хотелось бы думать о плохом, хочется, чтобы все завершилось благополучно, я в это верю, — приводит слова тренера сайт «Тамбова». — Но, тем не менее, игрок не смог продолжить матч, а товарищ судья на это не отреагировал ни желтой карточкой, никак. Как такое может произойти, когда мы все видели, что это было нарушение? Ивелин хромает, слышен какой-то хруст. Завтра обследование покажет серьезность травмы.