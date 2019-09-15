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Владимир Быстров: «Я бы и 5 миллионов за Крала не дал»

01:01
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Бывший игрок «Спартака» Владимир Быстров после поражения красно-белых от «Урала» в 9-м туре чемпионата России (1:2) раскритиковал новичка Алекса Крала. По его мнению, 21-летний чех не стоит 12 миллионов евро.

— Мне кажется, что здесь еще проблема Цорна, — сказал Быстров в эфире «Матч ТВ». — Потому что его спрашивают, за какие качества купили игрока, а он говорит: «Сами посмотрите». Вот, посмотрели. Если человек стоит 1 миллион, а через год его покупают за 12, я считаю, что этот человек должен, как минимум, творить чудеса на поле. Его взяли, чтобы он усилил «Спартак», а мы сегодня увидели безобразие. Полное безобразие! Я бы и 5 миллионов за него не дал.

Спартак — Урал

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 9-й тур и скандал с календарем




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