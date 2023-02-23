Виталий Лысцов перешел в «Химки»
«Химки» объявили о подписании контракта с защитником Виталием Лысцовым.
Соглашение с 27-летним защитником действует до конца сезона-2022/23.
Лысцов присоединился к «Химкам» на правах свободного агента, с июля 2022 года он находился в статусе свободного агента.
В сезоне-2021/22 Лысцов выступал за «Ахмат» на правах аренды из «Локомотива», он забил 1 гол в 15 матчах за грозненцев.
Источник: https://t.me/fckhimki_official/5791
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