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Сегодня, 14:34

Виталий Лысцов перешел в «Химки»

Иван Торопцев
Корреспондент
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«Химки» объявили о подписании контракта с защитником Виталием Лысцовым.

Соглашение с 27-летним защитником действует до конца сезона-2022/23.

Лысцов присоединился к «Химкам» на правах свободного агента, с июля 2022 года он находился в статусе свободного агента.

В сезоне-2021/22 Лысцов выступал за «Ахмат» на правах аренды из «Локомотива», он забил 1 гол в 15 матчах за грозненцев.

Источник: https://t.me/fckhimki_official/5791
Виталий Лысцов
Футбол
РПЛ
ФК Химки
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 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
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 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
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 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
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