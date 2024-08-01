Виллиан Роша не хочет обсуждать, где продолжит карьеру после окончания контракта с ЦСКА

Защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос по поводу своей дальнейшей карьеры.

«Мое будущее? Давайте лучше говорить о футболе. По поводу всех вопросов моего будущего... Лучше не спрашивайте меня об этом», — цитирует Рошу «РБ Спорт».

29-летний Роша выступает за ЦСКА с 2022 года, его контракт рассчитан до лета 2025 года. Бразилец провел за московский клуб 70 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 5 результивных передач. Портал Transfermarkt оценивает Рошу в 6 миллионов евро.