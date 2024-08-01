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Сегодня, 16:19

Первый заместитель председателя Госдумы считает, что Соболева больше не будет в «Спартаке»

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Первый заместитель председателя Государственной думы РФ и болельщик «Спартака» Александр Жуков высказался об отстранении нападающего красно-белых Александра Соболева от тренировок с основным составом.

«Я думаю, мы больше не увидим Соболева в «Спартаке». Если он хочет играть за «Зенит», то пусть! Кто ему мешает? Его уход не будет потерей для команды. Когда игрок себя так ведет, то это больше его проблемы, чем кого-либо», — цитирует Жукова Metaratings.

Ранее сообщалось, что «Зенит», к переходу в который был близок форвард, не планирует увеличивать предложение по его трансферу.

27-летний Соболев выступает за «Спартак» с 2020 года, его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года. Россиянин провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 голов и сделал 32 результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 7,5 миллиона евро.

Источник: Metaratings
Александр Соболев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
4
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
7
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
8
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
9
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
10
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
11
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
12
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
13
 Химки 2 0 1 1 2-4 1
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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Акрон – Динамо
 - : -
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3.08 20:00
Рубин – Химки
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ЦСКА – Оренбург
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