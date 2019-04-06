Виктор Гончаренко: "Важно контролировать давление внутри, оно может пойти во вред"

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко в эфире телеканала "Матч Премьер" поделился ожиданиями перед матчем 22-го тура чемпионата России против "Спартака".

– Команда всегда правильно реагирует на то, что происходит после игры. В преддверии матча со "Спартаком" рекомендации не всегда могут пойти на пользу. Тут можно ожидать все, что угодно, потому что сегодня будет дерби. Настрой и опыт молодых? Все, кто выходят в старте, обладают сильной психологией. Они чувствуют, что могут играть лучше с каждой игрой. Главное – психология. Важно контролировать давление внутри, оно может пойти во вред. Важно играть дерзко, – сказал Гончаренко.

"Спартак" – ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча – в 19.00 (мск)

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