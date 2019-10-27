Виктор Гончаренко: «Продолжаем верить в то, что делаем»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Динамо» (0:1) в матче 14-го тура РПЛ подвел итоги встречи.

— Это дерби, а с «Динамо» всегда не самые приятные матчи, — начал Гочаренко. — Важно было забить, это развернуло бы игру. К сожалению, не забили пенальти. А во втором тайме стали прижиматься, ждали, что предложит соперник и ошиблись. Игра была до гола. Если бы забили — выиграли.

— Почему решили внести изменения в опорной зоне, выпустив Бистровича и Бийола?

— Нам какую-то ротацию надо делать. Нельзя одним составом играть через два дня на третий. Знали, что у «Динамо» опасные «стандарты». Кроме того, требовалось дать какую-то паузу Облякову и Ахметову. Ахметова ближе к чужим воротам, чтобы немного его разгрузить.

— Показалось, сегодня не лучшим образом работал прессинг.

— По поводу прессинга как-то хорошо заметил Юрген Клопп еще в «Боруссии» (Дортмунд). Они стали лучшими по прессингу в Лиге чемпионов, но заняли четвертое место в группе.

Прессинг выхолащивает, а еще им надо распоряжаться. У нас же нападающие после него были разбросаны, что снижало эффективность. Будем считать, что сегодня было исключение, мы продолжаем верить в то, что делаем. (Константин Алексеев)