Виктор Гончаренко: «ЦСКА идет по своему пути и не намерен сворачивать»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после поражения от «Динамо» (0:1) в матче 14-го тура РПЛ подвел итоги встречи.

— Влашич не забил пенальти. Психология?

— Если идет черная полоса, то она у всех и всех эпизодах. И Чалов в каком-то случае не справился с подработкой в выгодной позиции. Такие ситуации бывают, надо их проходить. Когда выигрываешь у «Реала», то взлетаешь так высоко, что надо упасть очень глубоко, чтобы вернуться. Иногда за черной полосой начинается взлетная.

— Почему заменили Карпова?

— Три игры за неделю в 17 лет — очень сложно. Риск травмы был, в конце он уже пустовато смотрелся.

— В октябре набрано всего одно очко. В чем кризис и в чем надежда?

— О кризисе. Любые мои слова вы можете развернуть и меня ими бить. Зрелость приходит, когда такие игры проходишь. Если открутим на полтора года назад, то Ахметов мало играл, Обляков не всегда по 90 минут в «Уфе». И так почти по каждому. Болельщикам сложно принять ситуацию, но мы идем по своему пути и не намерены сворачивать. (Константин Алексеев)