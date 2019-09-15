Видео из раздевалки «Краснодара» после матча с «Крыльями Советов»
23:01
Пресс-служба «Краснодара» показала видео из раздевалки команды после матча 9-го тура чемпионата России. Быки на своем поле победили «Крылья Советов» со счетом 4:2.
После этой победы краснодарская команда набрала 20 очков и поднялась на первую строчку в турнирной таблице.
И в победную раздевалку по традиции заглянула наша камера ?#КраснодарКрылья #ВпередБыкиhttps://t.co/1odrJQ5nl8— FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 15 сентября 2019 г.
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