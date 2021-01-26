Ветеран ЦСКА Пономарев назвал форварда Шкурина туповатым игроком

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что нападающий Илья Шкурин не подходит армейскому клубу.

«Шкурина бы еще куда-то продать, — сказал Пономарев «СЭ». — Мне кажется, туповатый игрок, не для армейской команды. Нужны такие игроки, как Влашич: работящие и умные. Обязательно необходимо усиление, Чалов не внушает доверия. Пора ему на себя игру брать, мужиком становиться».

21-летний Шкурин в текущем сезоне провел девять матчей за ЦСКА и забил три мяча.

(Анастасия Пастернак)