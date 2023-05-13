Ветеран ЦСКА: «Армейцам надо настроиться только на победу над «Торпедо»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ против «Торпедо».

«Действительно, у «Торпедо» уже нет никакой мотивации в матчах чемпионата. Но легко эту команду не возьмешь. Если у них не будет мотивации, то они могут играть свободно и раскрепощенно. Иногда это опасно. Расслабляться игрокам ЦСКА ни в коем случае нельзя. Если расслабишься, то в игре уже не сможешь собраться. Армейцам надо настроиться только на победу со счетом 2:0 или 3:0. В прошлом туре «Ахмат» забил «Торпедо» пять мячей, а ЦСКА в Грозном побеждал. Можно, конечно, так сравнивать силы, но здесь как получится. Игра на игру не приходится», — приводит слова Пономарева Betonmobile.ru.

Матч между ЦСКА и «Торпедо» пройдет 13 мая и начнется в 19.00 мск.