Тихонов: «Зенит» можно поздравить с заслуженным чемпионством»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о матче 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

«Зенит» можно поздравить с заслуженным чемпионством. Что ж, теперь можно предположить, что кого-то из основных игроков Семак чуть раньше отпустит на каникулы и даст резервистам насладиться чемпионским сезоном. Замены в матче со «Спартаком» показали, что и с резервом там все в порядке, так что «Краснодару» не стоит расслабляться. Перед южанами стоит дилемма — им совсем скоро предстоит биться за путевку в суперфинал кубка. Да, это мощная, уверенная в себе команда с индивидуально сильными игроками, но скамейка не такая длинная, чтобы выставлять два равных состава. Придется, наверное, чем-то жертвовать», — сказал Тихонов Metaratings.ru.

В матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны.

Сегодня, 13 мая, петербуржцы сыграют с «Краснодаром». Сине-бело-голубые выйдут на поле в золотой форме. После матча 27-го тура состоится церемония награждения, где игрокам «Зенита» вручат золотые медали за досрочную победу в чемпионате страны.