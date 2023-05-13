Тихонов: «Урал» ждет вторая попытка выйти в суперфинал кубка»

Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о матче 27-го тура РПЛ между «Уралом» и «Оренбургом».

«Оренбург» провел сложный матч в прошлом туре и очень достойно смотрелся с одним из лидеров чемпионата. Эта команда обрела твердый фундамент, нашла свою игру и готова прогрессировать. «Урал» пока не может похвастать тем же, он еще в поиске. Есть всплески в чемпионате, есть упорство и в кубке, но совмещать эти два турнира на равных пока не получается. Уже через три дня после этой игры «Урал» ждет вторая попытка выйти в суперфинал кубка. А там на их пути «Краснодар». Пожалуй, выбор очевиден, в каком из этих матчей выкладываться на полную. Хотя и в чемпионате они всего в одном поражении от зоны стыков. Не позавидуешь — биться надо везде», — сказал Тихонов Metaratings.ru.

«Оренбург» с 39 очками занимает 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Урала» идет на 11-й позиции, имея в активе 27 очков.