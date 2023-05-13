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Сегодня, 11:45

Тихонов: «Урал» ждет вторая попытка выйти в суперфинал кубка»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Спартака» Андрей Тихонов высказался о матче 27-го тура РПЛ между «Уралом» и «Оренбургом».

«Оренбург» провел сложный матч в прошлом туре и очень достойно смотрелся с одним из лидеров чемпионата. Эта команда обрела твердый фундамент, нашла свою игру и готова прогрессировать. «Урал» пока не может похвастать тем же, он еще в поиске. Есть всплески в чемпионате, есть упорство и в кубке, но совмещать эти два турнира на равных пока не получается. Уже через три дня после этой игры «Урал» ждет вторая попытка выйти в суперфинал кубка. А там на их пути «Краснодар». Пожалуй, выбор очевиден, в каком из этих матчей выкладываться на полную. Хотя и в чемпионате они всего в одном поражении от зоны стыков. Не позавидуешь — биться надо везде», — сказал Тихонов Metaratings.ru.

«Оренбург» с 39 очками занимает 8-ю строчку в турнирной таблице РПЛ. «Урала» идет на 11-й позиции, имея в активе 27 очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/tixonov-ural-zdet-vtoraya-popytka-vyiti-v-superfinal-kubka-pozalui-vybor-oceviden/
Андрей Тихонов
Футбол
РПЛ
ФК Оренбург
ФК Урал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 20 4 2 68-15 64
2
 ЦСКА 26 15 6 5 48-24 51
3
 Ростов 26 14 8 4 44-34 50
4
 Спартак 26 14 7 5 57-35 49
5
 Ахмат 26 13 4 9 41-34 43
6
 Краснодар 26 12 6 8 55-42 42
7
 Динамо 26 12 6 8 44-35 42
8
 Оренбург 26 12 3 11 49-50 39
9
 Локомотив 26 10 5 11 45-42 35
10
 Сочи 26 10 4 12 35-48 34
11
 Урал 26 7 6 13 27-41 27
12
 Кр. Советов 26 6 7 13 26-42 25
13
 Факел 26 4 12 10 33-45 24
14
 Пари НН 26 6 5 15 27-49 23
15
 Химки 26 4 5 17 24-58 17
16
 Торпедо 26 3 4 19 20-49 13
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13.05 12:00
Урал – Оренбург
 - : -
13.05 14:00
Химки – Спартак
 - : -
13.05 16:30
Зенит – Краснодар
 - : -
13.05 19:00
ЦСКА – Торпедо
 - : -
14.05 14:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
14.05 16:30
Динамо – Ахмат
 - : -
14.05 19:00
Сочи – Ростов
 - : -
14.05 19:00
Факел – Пари НН
 - : -
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Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 22
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 15
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
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Гленн Бейл

Крылья Советов

 24 1 4
Максим Ненахов

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Локомотив

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Локомотив

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