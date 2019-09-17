Венгер ответил на вопрос о «Спартаке»

Бывший тренер «Арсенала» Арсен Венгер ответил на вопрос о возможности продолжения карьеры у красно-белых.

— Вы вступили в официальные переговоры со «Спартаком»? — спросил 69-летнего француза корреспондент «СЭ» Гоша Чернов.

— Нет, спасибо.

По нашей информации, генеральный директор москвичей Томас Цорн сейчас находится в Лондоне, где, в том числе, контактировал с Венгером по поводу возможного назначения в «Спартак» на случай ухода Олега Кононова.

Тренер «Спартака»: у Кононова есть три матча, Цорн контактирует с Венгером