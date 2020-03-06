Ведран Чорлука: «Будет чуть-чуть странно без Семина на скамейке»

Капитан «Локомотива» Ведран Чорлука? перед матчем 21-го тура чемпионата России против «Ахмата» отметил, что игру будет тяжелой. Также он признал, что без главного тренера Юрия Семина, получившего дисквалификацию, будет странно.

— Конечно, будет чуть-чуть странно без Семина, но он всю неделю будет готовить нас к этой встрече, мы должны справиться, — цитируют «Известия» Чорлуку. — Перед матчем Юрий Павлович обязательно объяснит нам, что он хочет видеть от нас на поле. Что касается «Ахмата», то против этой команды всегда непросто играть. Встреча точно будет очень тяжелой: и нам, и им нужны очки. Но мы играем дома и постараемся выиграть.