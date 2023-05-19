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Сегодня, 19:52

Веденеев рассказал об ожиданиях от матча «Зенита» с «Оренбургом»

Виктория Кравченко
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Бывший защитник «Зенита», чемпион СССР в составе команды Сергей Веденеев рассказал, какие задачи стоят перед петербуржцами в матче 28-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Думаю, у тренерского штаба «Зенита» в этом матче задача просто посмотреть на тех, кто мало играл в сезоне. Хотя сколько можно уже смотреть. А у игроков задача — просто получить удовольствие от футбола, потому что немного бывает таких матчей в жизни и карьере, когда можно расслабиться. Но во многом все будет зависеть от того, как кто готовится. Потому что у всех уже свои планы на отпуск, кто-то отвлекается, кто-то наоборот хочет получить удовлетворение от футбола в последних матчах. «Оренбург» турнирных задач тоже не решает, но зрители придут посмотреть на чемпиона, создадут хорошую атмосферу. А результат может качнуться в любую сторону. Хозяева могут забить пару мячей и выиграть...» — сказал Вендеев «РБ Спорт».

Матч «Оренбург» — «Зенит» пройдет в субботу, 20 мая. Начало — в 16.30 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sergej-vedeneev-mozhet-malkomu-i-ne-stoit-vozvrashhat-sya-rasslabitsya-na-rodine-priedet-i-travmu-poluchit/
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
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20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
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Квинси Промес

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П
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