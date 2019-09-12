Васин перенес новую операцию на левом колене
18:23
Защитник ЦСКА Виктор Васин перенес операцию в одной из клиник Германии.
Ему провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава, которую ранее оперировали в клинике «Вилла Стюарт» в Риме. О сроках возвращения в строй пока не сообщается.
? Виктор Васин вновь выбыл из строя. Ему провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава, которую ранее оперировали в клинике «Вилла Стюарт» в Риме. Здоровья, Витя! https://t.co/Ec7B4U9JLy pic.twitter.com/h1tJ04hLWg— ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) 12 сентября 2019 г.
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