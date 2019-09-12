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Васин перенес новую операцию на левом колене

18:23
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Защитник ЦСКА Виктор Васин перенес операцию в одной из клиник Германии.

Ему провели ревизию собственной связки надколенника левого коленного сустава, которую ранее оперировали в клинике «Вилла Стюарт» в Риме. О сроках возвращения в строй пока не сообщается.

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Дополнительная информация

https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/viktor-vasin-vybyl-iz-stroya/

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