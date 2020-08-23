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Васильев рассудит «Динамо» и «Зенит», Вилков работает ВАР

21:15

Стали известны назначения арбитров на матчи 5-го тура Тинькофф-РПЛ. «Краснодар» и ЦСКА рассудит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым, видеоассистент — Николай Левников.

Матч «Динамо» — «Зенит» доверено судить Станиславу Васильеву, ВАР — Михаил Вилков.

Два матча тура пройдут без ВАР: «Рубин» — «Уфа» и «Ростов» — «Урал».

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