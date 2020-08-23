Васильев рассудит «Динамо» и «Зенит», Вилков работает ВАР
21:15
Стали известны назначения арбитров на матчи 5-го тура Тинькофф-РПЛ. «Краснодар» и ЦСКА рассудит бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым, видеоассистент — Николай Левников.
Матч «Динамо» — «Зенит» доверено судить Станиславу Васильеву, ВАР — Михаил Вилков.
Два матча тура пройдут без ВАР: «Рубин» — «Уфа» и «Ростов» — «Урал».
??Бригады арбитров на 5-й тур Тинькофф РПЛ. pic.twitter.com/ToUU6IWpIS— РФС (@rfsruofficial) August 23, 2020