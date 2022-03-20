Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:31

Варела: «Есть ли у меня мысли о том, чтобы уехать из России? Нет, я тут!»

Варела заявил, что не собирается покидать Россию
Антон Иванов
,  
Севастиан Терлецкий
Читать «СЭ» в

Защитник «Динамо» Гильермо Варела после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1) отметил, что не собирается покидать России.

«Есть ли у меня мысли о том, чтобы уехать из России? Нет, я тут!», — отметил Варела.

28-летний уругваец в этом сезоне провел 17 матчей в РПЛ, в которых отдал 3 результативные передачи.

ФК Динамо (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Сербия запретила на чемпионате мира флаг Косово: скандал в легкой атлетике
Двухметровая трансгендер, против которой бунтует сам Майкл Фелпс. Пловчиха Лия Томас бьет женские рекорды, не скрывая мужского прошлого
Материалы сюжета: РПЛ-2021/22, 22-й тур: все матчи перед международной паузой
Глебов: «У нас есть свои молодые хорошие футболисты, которым нужно где-то время, шансы»
Лаксальт: «Не вижу никаких предпосылок к уходу Шиманьски»
Игорь Лещук — о задачах «Динамо»: «Хотим забраться как можно выше»
Лещенко не верит в чемпионство «Динамо» после ничьей в матче с «Ростовом»
Лаксальт: «Не сказал бы, что игра у «Динамо» плохая»
Игорь Лещук рассказал об обстановке в «Динамо»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шварц оценил судейство в матче «Динамо» с «Ростовом»

Глебов высказался о возвращении Карпина в «Ростов»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 22 14 6 2 53-23 48
2
 Динамо 22 13 4 5 41-24 43
3
 ЦСКА 22 13 3 6 32-18 42
4
 Сочи 22 12 2 8 35-24 38
5
 Краснодар 21 10 6 5 34-21 36
6
 Локомотив 21 9 7 5 31-25 34
7
 Кр. Советов 21 9 5 7 28-23 32
8
 Ахмат 22 10 1 11 29-30 31
9
 Спартак 22 7 6 9 24-31 27
10
 Рубин 22 7 4 11 29-39 25
11
 Н. Новгород 22 6 6 10 20-32 24
12
 Ростов 21 5 7 9 33-38 22
13
 Арсенал 22 5 5 12 24-46 20
14
 Урал 22 4 8 10 13-22 20
15
 Уфа 22 3 9 10 19-31 18
16
 Химки 22 3 9 10 19-37 18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
19.03 12:00
Урал – Химки
 0 : 1
19.03 14:00
Н. Новгород – Спартак
 1 : 1
19.03 16:30
Ахмат – Локомотив
 2 : 3
19.03 19:30
Зенит – Арсенал
 3 : 0
20.03 14:00
Уфа – Краснодар
 1 : 1
20.03 14:00
ЦСКА – Рубин
 6 : 1
20.03 16:30
Сочи – Кр. Советов
 2 : 3
20.03 20:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 14
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 10
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 10
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 12 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 19 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости