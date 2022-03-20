Варела: «Есть ли у меня мысли о том, чтобы уехать из России? Нет, я тут!»

Варела заявил, что не собирается покидать Россию

Защитник «Динамо» Гильермо Варела после матча 22-го тура Тинькофф РПЛ против «Ростова» (1:1) отметил, что не собирается покидать России.

«Есть ли у меня мысли о том, чтобы уехать из России? Нет, я тут!», — отметил Варела.

28-летний уругваец в этом сезоне провел 17 матчей в РПЛ, в которых отдал 3 результативные передачи.