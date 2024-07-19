Дмитрий Черышев: «Локомотив» покажет зубы в новом сезоне»
Главный тренер «Шинника» Дмитрий Черышев в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от игры «Локомотива» в сезоне-2024/25.
«Когда Галактионов туда приходил, все так же было. Думали, справится он или не справится. Но он наладил игру, взяли много молодых, перспективных футболистов. Поэтому считаю, что команда работает в правильном направлении, и они зубы свои покажут. Знаете, самое главное — не говорить, что мы займем 3-4-е место, а идти от игры к игре. Как это делало «Динамо» в прошлом сезоне, а потом вдруг оказались в игре и можно было повесить еще одну звездочку на грудь», — сказал Черышев «СЭ».
В сезоне-2023/24 железнодорожники заняли четвертое место в турнирной таблице РПЛ.
(Александр Абустин)
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