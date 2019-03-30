Валерий Карпин: "Ростов" научился дожимать соперника? Подождем еще"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин на пресс-конференции после матча премьер-лиги с "Уралом" (2:1) заявил, что удовлетворен игрой команды.
- Первый тайм был хорошим. Второй тоже начали здорово, создали несколько моментов. В принципе можно было решать игру уже тогда, и было бы полегче. Но вместо этого сами пропустили - этот гол был как ушат холодной воды. Из логики игры он никак не вытекал. Минут 10 потом в себя приходили. В конце попытались вернуть себе преимущество и вырвали победу.
- Можно ли сказать после двух подряд побед в концовках, что "Ростов" научился дожимать соперника?
- Рано такие выводы делать. Подождем еще. (Юрий Плохотниченко)
"Ростов" занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 32 очка.
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