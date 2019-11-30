Валерий Карпин: «Нет никакой закономерности в последних неудачах»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин перед матчем чемпионата России с «Уралом» рассказал о настроении в команде. По его словам, нет никакой закономерности в том, что «Ростов» не может победить с конца октября.

— Нет никакой закономерности в последних неудачах. Настроение в команде нормальное, — сказал в эфире телеканала «Матч Премьер» Карпин. — Я считаю, что неправильно обращать внимание на каждый результат так, как это делают многие. Каждая игра — это отдельная история. Надо рассматривать каждую отдельно. Ничья с «Краснодаром» — это положительный результат, учитывая, где и с кем играли. В игре с «Тамбовом» у нас было много потерь. Причем не могу предъявить большие претензии команды. То же самое могу сказать про игру с «Динамо». Важно смотреть на то, какие моменты создают, где они возникают. Мы создали много моментов и не забили. Нам забили два пенальти, не создав моментов. В такой ситуации настроение у игроков не может испортиться, потому что играли они хорошо, все делали правильно.