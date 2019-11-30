Валерий Карпин: «Не надо сейчас спрашивать про Мамаева»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 18-го тура РПЛ с «Уралом» (0:0) заявил, что не стоит задавать вопросы по форме Павла Мамаева.

Полузащитник в середине ноября принимал участие в товарищеском матче с «Краснодаром» (0:1). Эта встреча стала для него первой после УДО из тюрьмы Мамаев сыграл 53 минуты и покинул поле под аплодисменты болельщиков обеих команд.

— Как выглядел Мамаев в контрольной игре с «Краснодаром»?

— Хорошо. Не надо меня сейчас спрашивать про Мамаева. Мамаев готовится к марту месяцу. Никто его не подводит сейчас по форме.

— Что с Чистяковым?

— Чистякова повезли на медосбледование, пока не знаю результатов.

— Есть ли шансы увидеть Еременко и Сигурдссона в игре со «Спартаком»?

— Надеемся. У обоих мышечные травмы. Надеемся, что восстановятся. (Юрий Плохотниченко)

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