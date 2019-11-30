Валерий Карпин: «Гола не хватило. Что мне еще сказать?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 18-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:0) заявил, что доволен игрой команды.

— Можно назвать матчем упущенных возможностей?

— Можно.

— В чем причина?

— В том и причина, что упустили возможности.

— Чего все же не хватило?

— Гола не хватило. Что мне еще сказать? Игроки делали все, что было нужно делать. Мы создали много моментов, нам ничего не создали. Все что делали до штрафной — было правильно. Любой тренер скажет, что в штрафной уже спланировать игру невозможно. Удар может получиться или нет, рикошет случиться или нет. Это уже мастерство. (Юрий Плохотниченко)

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