Валерий Карпин: «Гола не хватило. Что мне еще сказать?»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин на пресс-конференции после матча 18-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:0) заявил, что доволен игрой команды.
— Можно назвать матчем упущенных возможностей?
— Можно.
— В чем причина?
— В том и причина, что упустили возможности.
— Чего все же не хватило?
— Гола не хватило. Что мне еще сказать? Игроки делали все, что было нужно делать. Мы создали много моментов, нам ничего не создали. Все что делали до штрафной — было правильно. Любой тренер скажет, что в штрафной уже спланировать игру невозможно. Удар может получиться или нет, рикошет случиться или нет. Это уже мастерство. (Юрий Плохотниченко)
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