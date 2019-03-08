Валерий Газзаев: "В мою бытность тренером ЦСКА испанские и английские клубы проявляли к Дзагоеву большой интерес"

Знаменитый отечественный тренер, четырехкратный чемпион страны и обладатель Кубка УЕФА, сейчас зампреда Комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев в интервью "СЭ" признался, что полузащитником ЦСКА Аланом Дзагоевым интересовались английские и испанские клубы.

– Многие считают, что Дзагоев в какой-то степени загубил блестящую карьеру, не переехав в Европу много лет назад. Согласны?

– Каждый футболист сам должен принимать такие решения. В свое время Дзагоев ворвался в российский футбол, произвел фурор, практически в каждом матче действовал ярко.И действительно, еще в мою бытность тренером ЦСКА испанские и английские клубы проявляли к нему большой интерес, это я могу вам сказать с абсолютной уверенностью. Что произошло дальше, почему Алан так и не уехал? Мне трудно ответить. Возможно, он сам не решился на отъезд. Либо перепады в игре и травмы не позволили этого сделать. Я не сомневался, что Дзагоев вырастет в футболиста высокого европейского уровня…

– И превзойдет Аршавина?

– Не люблю подобные сравнения, тем более в сослагательном наклонении: был бы он лучше Аршавина или хуже Аршавина… Известно лишь одно: у Дзагоева был безусловный талант и возможность играть на очень высоком уровне. Им интересовались ведущие клубы Европы. К слову, в то время здорово смотрелся и молодой Мамаев. Оба быстро попали в сборную. А чем все закончилось, мы сейчас видим… Но каждый сам кузнец своей судьбы. (Дмитрий Симонов)

Полностью интервью Газзаева