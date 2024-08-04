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Сегодня, 11:04

Газзаев — о победе «Зенита» над «Ростовом»: «Уже просматривается гегемония»

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Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев в разговоре с «СЭ» поделился впечатлениями от матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (5:0).

«Впечатления остались только от «Зенита». Он показал просто подавляющее преимущество над соперником, практически в каждом эпизоде матча. Команда на старте чемпионата показывает невероятную тактическую гибкость, слаженные командные действия и индивидуальные качества. После такой уверенной победы со счетом 5:0 хочется еще раз сказать, что уже просматривается гегемония команды по началу чемпионата. Если «Зенит» продолжит выступать на таком же уровне и показывать такую зрелищную игру на протяжении всего сезона, тогда всем будет очень сложно с ним конкурировать», — сказал Газзаев «СЭ».

«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ, «Ростов» — шестой (4 очка).

Денис Сафронов

Футбол
ФК Зенит
ФК Ростов
Валерий Газзаев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 3 3 0 0 13-0 9
2
 Динамо 3 3 0 0 8-2 9
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 3 1 1 1 3-6 4
5
 Оренбург 2 1 1 0 2-0 4
6
 Химки 3 1 1 1 5-6 4
7
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
8
 Спартак 2 1 0 1 3-3 3
9
 Рубин 3 1 0 2 6-9 3
10
 Акрон 3 1 0 2 4-5 3
11
 Краснодар 2 0 2 0 1-1 2
12
 Ахмат 2 0 2 0 1-1 2
13
 Динамо Мх 2 0 2 0 1-1 2
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
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3.08 15:00
Акрон – Динамо
 0 : 2
3.08 17:30
Зенит – Ростов
 5 : 0
3.08 20:00
Рубин – Химки
 2 : 3
4.08 15:30
ЦСКА – Оренбург
 - : -
4.08 17:30
Факел – Краснодар
 - : -
4.08 20:30
Ахмат – Локомотив
 - : -
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Динамо Мх – Пари НН
 - : -
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