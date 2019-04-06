Валерий Газзаев: "ЦСКА возвращается в гонку за Лигу чемпионов"

Бывший главный тренер сборной России и красно-синих Валерий Газзаев в эфире телеканала "Матч Премьер" выразил мнение, что ЦСКА заслуженно переиграл "Спартак" со счетом 2:0 в матче 22-го тура чемпионата России.

– ЦСКА заслуженно победил. "Спартак" хорошо играл в первом тайме, а ЦСКА с точностью до наоборот сделал это во втором. Единственный опасный момент красно-белых был у нападающего Зе Луиша, но он его не реализовал. Центр красно-синих стал играть лучше, что положительно повлияло на игру. ЦСКА возвращается в гонку за Лигу чемпионов, с чем я его поздравляю. Надеюсь, армейцы решат поставленную задачу, – сказал Газзаев.

"Спартак" - ЦСКА: чемпионат России, РПЛ, 22-й тур, 6 апреля 2019, онлайн-трансляция матча - в 19.00 (мск)

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