«Валера — бык-производитель на века». Губерниев - о том, что Карпин вновь станет отцом
15:35
Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал запись на странице в Instagram главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, где он сообщил, что вновь станет отцом.
— Валера — бык производитель на века, — написал Губерниев.
У Карпина уже есть две дочери от первого брака: Мария (22 года) и Валерия (17 лет). У тренера с третьей супругой Дарьей родилась дочь осенью 2018-го.
В 2018-м Карпин анонсировал беременность фразой «Вдул так вдул». Она стала популярной после комментария одного из пользователей страницы тренера под фото его жены.
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