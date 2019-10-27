Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал запись на странице в Instagram главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, где он сообщил, что вновь станет отцом.

— Валера — бык производитель на века, — написал Губерниев.

У Карпина уже есть две дочери от первого брака: Мария (22 года) и Валерия (17 лет). У тренера с третьей супругой Дарьей родилась дочь осенью 2018-го.

В 2018-м Карпин анонсировал беременность фразой «Вдул так вдул». Она стала популярной после комментария одного из пользователей страницы тренера под фото его жены.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр