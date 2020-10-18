Защитник ЦСКА Вадим Карпов был доставлен в больницу для обследования после замены в первом тайме матча 11-го тура премьер-лиги с «Динамо» (3:1), сообщает сайт красно-синих.

У Карпова диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.

На 15-й минуте встречи полузащитник динамовцев Вячеслав Грулев в игровом эпизоде локтем разбил Карпову лицо, за что получил желтую карточку.