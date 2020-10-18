У защитника ЦСКА Карпова — перелом носа и сотрясение
23:15
Защитник ЦСКА Вадим Карпов был доставлен в больницу для обследования после замены в первом тайме матча 11-го тура премьер-лиги с «Динамо» (3:1), сообщает сайт красно-синих.
У Карпова диагностированы: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга и закрытый перелом костей носа.
На 15-й минуте встречи полузащитник динамовцев Вячеслав Грулев в игровом эпизоде локтем разбил Карпову лицо, за что получил желтую карточку.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/novosti-osnovy/vadim-karpov-poluchil-perelom-nosa/
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 11-й тур. ЦСКА — «Динамо», «Зенит» — «Сочи» и другие матчи
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