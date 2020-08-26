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Вадим Евсеев: «У нас ушли шесть человек, поэтому есть нестабильность»

22:05
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев после поражения от «Рубина» (0:3) в 5-м туре Тинькофф РПЛ заявил, что слабые результаты команды в последних играх связаны изменениями в составе по сравнению с прошлым сезоном.

— Есть объяснение, связанное с тем, что у нас по сравнению с прошлым годом ушла большая группа игроков, — цитирует Евсеева ТАСС. — Сейчас играют те, кто остались, или те, кто пришли. У нас ушли шесть человек, поэтому есть нестабильность — как в игре, так и в результатах.

Рубин — Уфа

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/9298817

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