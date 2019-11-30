Вадим Евсеев: «У «Крыльев Советов» хороший боевой состав, много молодых игроков»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев подвел итоги матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:0).

— Нас прижали в первом и во втором таймах, мы выдержали, вытерпели, — сказал Евсеев в эфире телеканала «Матч Премьер». — У соперника были моменты. Но мы вели в счете, где-то соперник раскрывался, поэтому во втором тайме у нас было много зон и пространства, куда врывались игроки.

Во втором тайме попросили играть поспокойнее, не спешили в плане того, чтобы не ошибаться и быстрее принимать решение. У нас первые 15 минут три опорника теряли мяч, соперник этим мог воспользоваться.

— У «Крыльев» был непредсказуемый состав. Чем-то самарцы удивили или к чему готовились, то и получилось?

— Почему непредсказуемый? Все были в равных условиях. Если игроки пропускали игру по карточкам, то и «Крылья Советов» знали, и мы предполагали, что их не будет. Значит, их заменят. У самарцев хороший боевой состав, много молодых игроков. Тот же Лысцов вышел. Не так много играет, но сегодня хорошо сыграл в опорной зоне. Да, у «Крыльев» были проблемы, думали, что возможно сыграют в пять защитников, но это не стиль Божовича, поэтому выбрали из тех, кто есть.