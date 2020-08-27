Вадим Евсеев: «Надо публично признать, что «Уфе» катастрофически не хватает игроков»

Главный тренер «Уфы»? Вадим Евсеев подвел итоги матча 5-го тура Тинькофф РПЛ против «Рубина» (0:3).

— Вчера был тяжелый вечер, — написал Евсеев в Instagram. — Надо публично признать, что «Уфе» сейчас катастрофически не хватает игроков. В недельном цикле проблем было бы меньше, но сейчас другой календарь. Имею ввиду не только соперников, с которыми играем на старте сезона: матчи против топ-клубов идут подряд. В первую очередь, речь о режиме игр через 3-4 дня.

«Уфа» рассталась с шестью игроками основного состава. Рад за ребят, но для нас это слишком большие потери. Понятно, что стратегия клуба в том, чтобы растить футболистов и отпускать их на повышение. Но сейчас нужно усиление или хотя бы пополнение команды.

Впереди очередной вызов, ждем в гости «Динамо». Потом будет пауза на матчи сборных, можно будет перезарядить батарейки, чтобы сражаться дальше. Рук не опускаем, работаем.