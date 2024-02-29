Кордоба обозначил цель «Краснодара» на сезон: «Нам нужно только первое место!»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба в интервью «СЭ» высказался об отсутствии трофеев в истории краснодарской команды.

«Если говорить о прошлом, то мы играли в финале Кубка России. И играли неплохо, несмотря на то что матч был в Москве, а почти все трибуны были заполнены болельщиками армейцев. В этом сезоне нам нужно только первое место!» — сказал Кордоба «СЭ».

По итогам 18 туров «Краснодар» с 38 очками лидирует в турнирной таблице чемпионата России. «Зенит» (36) занимает второе место. «Динамо» (32) располагается на третьей позиции.

В 19-м туре «быки» сыграют против «Рубина». Матч пройдет 2 марта.