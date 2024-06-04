В «Зените» назвали талантливым голкипера «Балтики» Латышонка: «Проявил себя»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об уровне игры голкипера «Балтики» Евгения Латышонка.

Ранее сообщалось об интересе к 25-летнему россиянину со стороны «Зенита», «Краснодара» и других команд РПЛ.

— Ждать ли Латышонка, о котором много писали, после такой хорошей игры?

— Латышонок опять проявил себя. Сделал несколько спасений (в Суперфинале FONBET Кубка России, — прим. «СЭ»). Очень талантливый вратарь. Но про трансферы говорить не будем, — сказал Медведев «СЭ».

Латышонок выступает за «Балтику» с 2019 года. Он является воспитанником «Краснодара». В сезоне-2023/24 голкипер провел за калининградцев 31 матч во всех турнирах (8 из них — на ноль) и пропустил 37 голов. Его контракт рассчитан до 30 июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.