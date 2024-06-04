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Сегодня, 17:15

Агент сообщил, что Зайнутдинов не планирует возвращаться в РПЛ

Сергей Жуков
корреспондент
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Агент Евгений Новиков, представляющий интересы полузащитника «Бешикташа» Бактиера Зайнутдинова, в комментарии для «СЭ» отреагировал на информацию об интересе «Зенита» к игроку.

«Разговоры ходят постоянно. То «Локомотив» интересуется, то «Динамо», то еще кто-то, но ничего конкретного нет. Бактиер уходил в Европу из топ-команды, и сейчас у нас нет планов возвращаться в Россию», — сказал Новиков «СЭ».

26-летний Зайнутдинов стал игроком «Бешикташ» в августе 2023 года. Сумма его трансфера из ЦСКА составила 4,5 миллиона евро. Всего за команду из Стамбула он провел 37 матчей, забив 1 гол. Его контракт рассчитан до конца сезона-2026/27.

Бактиер Зайнутдинов
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Зенит
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 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
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 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
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 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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Балтика – Локомотив
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25.05 16:30
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